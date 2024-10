Pole dance, nuove sfide per le atlete della Fra Palo e Realtà Academy (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le Pole dancer di Forlì, archiviate le soddisfazioni e le premiazioni della gara nazionale di Velletri (Roma) dello scorso giugno e delle qualificazioni alle regionali di Bologna di aprile, sono tornate ad allenarsi alla Asd Fra Palo e Realtà Academy per affrontare le nuove sfide dell’anno Forlitoday.it - Pole dance, nuove sfide per le atlete della Fra Palo e Realtà Academy Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ler di Forlì, archiviate le soddisfazioni e le premiazionigara nazionale di Velletri (Roma) dello scorso giugno e delle qualificazioni alle regionali di Bologna di aprile, sono tornate ad allenarsi alla Asd Fraper affrontare ledell’anno

