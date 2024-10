Pokémon Gioca e Scambia, ottobre 2024 sarà l’ultimo mese del tour dedicato al Gioco di Carte (Di giovedì 10 ottobre 2024) sarà un ottobre straordinario per gli appassionati di Pokémon di tutta Italia! Si tratta infatti dell’ultimo mese del tour di Pokémon Gioca e Scambia, l’iniziativa di Gamevision che mira ad avvicinare le nuove generazioni al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), con l’obiettivo di creare un’esperienza immersiva che promuova l’aggregazione e l’interazione tra i partecipanti. Dopo un intenso mese di Settembre, presso alcuni rivenditori autorizzati del GCC Pokémon in tutto lo Stivale, per i fan di Pokémon sarà possibile partecipare a esclusivi eventi durante i quali incontrare la community per Scambiare Carte, affrontare entusiasmanti lotte del GCC, approfondire la conoscenza dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e del DLC “Il Tesoro dell’Area Zero”, usciti su Nintendo Switch, ricevere articoli in omaggio e persino incontrare Pikachu in persona. Game-experience.it - Pokémon Gioca e Scambia, ottobre 2024 sarà l’ultimo mese del tour dedicato al Gioco di Carte Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)unstraordinario per gli appassionati didi tutta Italia! Si tratta infatti deldeldi, l’iniziativa di Gamevision che mira ad avvicinare le nuove generazioni aldiCollezionabili(GCC), con l’obiettivo di creare un’esperienza immersiva che promuova l’aggregazione e l’interazione tra i partecipanti. Dopo un intensodi Settembre, presso alcuni rivenditori autorizzati del GCCin tutto lo Stivale, per i fan dipossibile partecipare a esclusivi eventi durante i quali incontrare la community perre, affrontare entusiasmanti lotte del GCC, approfondire la conoscenza dei videogiochiScarlatto eVioletto e del DLC “Il Tesoro dell’Area Zero”, usciti su Nintendo Switch, ricevere articoli in omaggio e persino incontrare Pikachu in persona.

Il tour Pokémon Gioca e Scambia sta per concludersi

Il divertimento con i Pokémon sarà garantito per tutto il mese di ottobre, con i seguenti appuntamenti: 12/13 Ottobre, Giugliano in Campania (NA), presso il negozio GameStop sito all'interno del parco commerciale Grande Sud. In entrambe le tappe, oltre alle attività con il GCC di Pokémon, sarà possibile approfittare di esclusive promozioni sui videogiochi Pokémon usciti per Nintendo

