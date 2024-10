Arezzonotizie.it - Pneumologia, due giorni di formazione per gestire il paziente critico in Utip

Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Management dell’insufficienza respiratoria acuta in. Istruzioni per l’uso”. È il titolo dell’evento formativo teorico pratico nazionale di dueorganizzato dal dr. Raffaele Scala direttore UOCdell’Ospedale di Arezzom e dalla dr.ssa Teresa Renda, in collaborazione