Foggiatoday.it - Piccolo Teatro di Foggia, la stagione 2024-2025

Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) 9 spettacoli in cartellone: 6 per adulti e 3 per famiglie e bambini. Sono i numeri delladeldiche promette di condurre per mano gli spettatori in un viaggio carico di emozioni e di riscoperte. Non a caso il titolo scelto per questaè ‘Cammini’