Parlamento Ue contro Orban insulti al leader ungherese e scontro in Aula

(Adnkronos) – Viktor Orban a Strasburgo è finito sotto un fuoco di fila di critiche, a volte ai limiti dell'insulto, per una mattinata intera. Il dibattito di ieri sugli obiettivi della presidenza ungherese del Consiglio Ue – rimandato da settembre alla prima plenaria di ottobre a causa delle inondazioni che hanno colpito l'Ungheria e l'Europa

Ue - Salis “Inopportuna presidenza ungherese - regime Orban illiberale” - Sotto il governo di Viktor Orban l’Ungheria è diventata un regime illiberale e oligarchico”. Lo ha detto l’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis, intervenendo in plenaria a Strasburgo dopo le dichiarazioni programmatiche del premier ungherese Viktor Orban sul semestre di presidenza del Consiglio Ue. (Unlimitednews.it)