Lo scandalo "PandoroGate" legato al Pandoro "Pink Christmas" firmato da Chiara Ferragni ha visto un nuovo capitolo con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino. La Corte ha confermato la condanna del Tribunale di Torino contro la Balocco per pratiche commerciali scorrette, aggravando la posizione dell'azienda dolciaria. La vicenda riguarda la campagna di beneficenza associata al Pandoro, che avrebbe ingannato i consumatori. Secondo quanto emerso, la promozione faceva credere che una parte del ricavato delle vendite del Pandoro "Pink Christmas" fosse destinata a cause benefiche. In realtà, la donazione era stata effettuata prima della commercializzazione e non dipendeva dalle vendite del prodotto.

Pandoro-Gate : la Corte d’appello conferma la condanna a Balocco - Secondo quanto emerso, la promozione faceva credere che una parte del ricavato delle vendite del pandoro “Pink Christmas” fosse destinata a cause benefiche. Il verdicto: una vittoria per i consumatori Questo verdetto rappresenta una vittoria per i consumatori, che ora potrebbero avere diritto a risarcimenti per essere stati indotti a fare acquisti sulla base di informazioni false. (Thesocialpost.it)