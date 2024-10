Ilgiorno.it - Palazzo Minoletti diventerà un polo hi-tech

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Approvato il progetto esecutivo che trasformerà, riqualificandolo,. Un intervento del valore di 6,3 milioni di euro per rimettere a nuovo lo storico edificio, destinandolo a sede di unformativo di alta specializzazione tecnologica affidato a ITS Incom che avrà in locazione il. La rinascita è stata possibile grazie all’AREST (accordo di rilancio economico, sociale e territoriale) con un finanziamento di Regione Lombardia pari a 2 milioni di euro. "Con l’approvazione del progetto esecutivo per il riuso e la riqualificazione diaggiungiamo un ulteriore passo verso la realizzazione di un obiettivo fondamentale per il futuro di Gallarate" ha detto il vicesindaco Rocco Longobardi. I lavori dovrebbero cominciare nella primavera del prossimo anno. R.F.