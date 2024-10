Padova ragazza di 12 anni investita da un treno merci | è gravissima L’incidente all’altezza di un passaggio a livello

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Una 12enne di origine ucraina è stataoggi, 10 ottobre, da undi unin via Friburgo a. La giovane è in gravissime condizioni ed è stata trasportata al pronto soccorso pediatrico della città. Sul posto, come riferiscono il Gazzettino e Ansa, sono arrivati gli agenti della Polfer e i vigili del fuoco per realizzare i primi accertamenti sulle cause del. Secondo una ricostruzione ancora da confermare, la giovane faceva parte di un gruppetto di coetanei che, come lei, hanno attraversato i binari poco prima dell’arrivo delL’impatto è avvenuto intorno alle 14 e 30 in via Friburgo, alla periferia nord di. Le dinamiche sono ancora al vaglio della polizia e dei carabinieri, ma sembrerebbe prendere consistenza l’ipotesi di un attraversamento incauto dei binari.