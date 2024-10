Padova, investita da treno: morta bambina di 12 anni (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – È morta nella serata di oggi 10 ottobre all'ospedale di Padova, dov'era stata ricoverata d'urgenza, la bambina ucraina di 12 anni investita dalla motrice di un treno merci sui binari di via Friburgo. Il macchinista, accortosi dell’incidente, ha fermato subito il treno e chiamato i soccorsi. Pare che la ragazzina abbia attraversato i Padova, investita da treno: morta bambina di 12 anni L'Identità. Lidentita.it - Padova, investita da treno: morta bambina di 12 anni Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ènella serata di oggi 10 ottobre all'ospedale di, dov'era stata ricoverata d'urgenza, laucraina di 12dalla motrice di unmerci sui binari di via Friburgo. Il macchinista, accortosi dell’incidente, ha fermato subito ile chiamato i soccorsi. Pare che la ragazzina abbia attraversato idadi 12L'Identità.

