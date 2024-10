Padova, investita da treno: morta bambina di 12 anni (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – È morta nella serata di oggi 10 ottobre all'ospedale di Padova, dov'era stata ricoverata d'urgenza, la bambina ucraina di 12 anni investita dalla motrice di un treno merci sui binari di via Friburgo. Il macchinista, accortosi dell’incidente, ha fermato subito il treno e chiamato i soccorsi. Pare che la ragazzina abbia attraversato i L'articolo Padova, investita da treno: morta bambina di 12 anni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ènella serata di oggi 10 ottobre all'ospedale di, dov'era stata ricoverata d'urgenza, laucraina di 12dalla motrice di unmerci sui binari di via Friburgo. Il macchinista, accortosi dell’incidente, ha fermato subito ile chiamato i soccorsi. Pare che la ragazzina abbia attraversato i L'articolodadi 12proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

