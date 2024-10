Sport.quotidiano.net - Padel: singolare iniziativa al circolo di Albinea, dove hanno trionfato la coppia Gloria Manotti/Giorgio Soncini che si godranno la celebre kermesse di Monaco di Baviera. Vincono il torneo e volano due giorni all’Oktoberfest

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Undicon in palio un viaggio in Germania, per questo weekend,didi: il primo "OktoberFest", che si è tenuto aldi, ha avuto come vincitore del viaggio la(da Boretto e Guastalla), chedi due"tutto compreso" proprio allafesta tedesca. Ilorganizzato dallo stessodiha avuto successo: in un solo giorno sono arrivati ben 50 appassionati per sfidarsi. Durante le gare il contesto era simile, con addobbi e musica tipica. In finale trionfo per 6-3 sullaAndrea Pasquali/Irene, che avevano agguantato la finale dopo una grandiosa semifinale vinta al tie break per 7-6 sulladi casa (Stefano Zampogna/Grazia Filippi Ferro).