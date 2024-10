Lidentita.it - Orrore senza fine: strangola la moglie davanti ai due figli

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Non si ferma la catena dell’, segnato purtroppo anche in questo ottobre dal sangue dei femminicidi. Dall’inizio dell’anno sono una cinquantina in Italia. “Papà ha ucciso la mamma”, dicono i dueoletti di 4 e 6 anni ieri mattina per telefono alla zia sgomenta, alla quale mostrano il cadavere della giovane Eleonor di 24 anni,laai dueL'Identità.