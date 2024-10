Corrieretoscano.it - Operai presi a sprangate durante il presidio, solidarietà dal mondo politico

(Di giovedì 10 ottobre 2024) CARMIGNANO – Lavoratori aggreditiundio a Seano, ondata didalla politica. E domenica 13 ottobre ci sarà una manifestazione proprio fra le industrie della zona. L’assessora regionale ad ambiente e protezione civile, Monia Monni, ha voluto esprimere personalmente la sua: “Sono venuta a Seano per dimostrare con la presenza la mia vicinanza a quei lavoratori che hanno osato fare un picchetto per denunciare condizioni di sfruttamento, hanno osato ribellarsi, e per questo nella notte sono stati aggrediti e picchiati con spranghe di ferro. Quattro di loro sono finiti in ospedale, due sindacalisti e due”. L’assessora riporta quanto le è stato raccontato dai lavoratori: “Mentre si dileguavano hanno urlato che la prossima volta ci spareranno, mi hanno detto – spiega Monni – Gli aggressori avevano volto coperto ed erano armati di spranghe di ferro.