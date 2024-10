Oltre 3 mln italiani con depressione ma per 3 su 4 è ‘fase passeggera’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – La depressione, una patologia complessa. In Italia Oltre 3,5 milioni di persone soffrono di disturbi depressivi e negli ultimi anni si è registrato un incremento significativo delle diagnosi, con un aumento del 30%, L'Oms ha lanciato un allarme globale, definendo la depressione come la principale causa di disabilità nel mondo e si prevede Oltre 3 mln italiani con depressione ma per 3 su 4 è ‘fase passeggera’ L'Identità. Lidentita.it - Oltre 3 mln italiani con depressione ma per 3 su 4 è ‘fase passeggera’ Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – La, una patologia complessa. In Italia3,5 milioni di persone soffrono di disturbi depressivi e negli ultimi anni si è registrato un incremento significativo delle diagnosi, con un aumento del 30%, L'Oms ha lanciato un allarme globale, definendo lacome la principale causa di disabilità nel mondo e si prevede3 mlnconma per 3 su 4 èL'Identità.

