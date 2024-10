Casertanews.it - "Nova" di Palasciano apre la nuova stagione di FaziOpenTheater

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Di "cose strane, singolari" (in latino "") tratterà lo spettacolo dell'Accademia Palasciania che andrà in scena a Capua "", sul palco di Palazzo Fazio, in via Seminario 10, domenica 13 ottobre alle ore 19.Dopo un'attesa di cinque anni - da che il lavoro fu commissionato alla