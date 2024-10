Non si ferma la risalita dei costi alla pompa: le nuove medie di benzina e diesel (Di giovedì 10 ottobre 2024) Continuano a salire le medie nazionali dei prezzi dei carburanti alla pompa, nonostante un movimento al ribasso sui listini dei prezzi consigliati. Poco mosse le quotazioni dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di un centesimo quelli del gasolio. Per Q8 si registra un rialzo di un centesimo sulla benzina e di due sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,756 euro/litro (+8 millesimi, compagnie 1,765, pompe bianche 1,737), diesel self service a 1,641 euro/litro (+9, compagnie 1,650, pompe bianche 1,622). Iltempo.it - Non si ferma la risalita dei costi alla pompa: le nuove medie di benzina e diesel Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Continuano a salire lenazionali dei prezzi dei carburanti, nonostante un movimento al ribasso sui listini dei prezzi consigliati. Poco mosse le quotazioni dei prodotti raffinati. Standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati dellae di un centesimo quelli del gasolio. Per Q8 si registra un rialzo di un centesimo sullae di due sul gasolio. Queste sono ledei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,756 euro/litro (+8 millesimi, compagnie 1,765, pompe bianche 1,737),self service a 1,641 euro/litro (+9, compagnie 1,650, pompe bianche 1,622).

