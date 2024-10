Ilfoglio.it - Non il "ticket", ma la prova della storia per chi vuole vedere la Fontana di Trevi

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Innanzitutto lo si chiami biglietto, non: Roma è in Italia, non in Inghilterra. Nemmeno nel Nevada, e anche per questo dovrebbe evitare di ridursi a Las Vegas. Poi magari, se proprio necessario, lo si imponga, il triste biglietto per ladisommersa dal turismo di massa. Ma con un’esenzione da concedere agli aspiranti visitatori che conoscano e siano in grado di pronunciare, in qualità di passaparola, il motto di chi ha commissionato il monumento: “Dabis discernere inter malum et bonum”. Papa Clemente XII esortava a distinguere il male dal bene e oggi il male è la profanazione di chi laconsumarla, e dunque deve pagare, mentre il bene è l’attenzione di chi intende conoscerla, accostandosi alla sua ragione d’essere che è cattolica e classica, e dunque va premiato.