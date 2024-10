Agi.it - Nations League, l'Italia in 10 uomini subisce la rimonta del Belgio

(Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - In 10l'ladeldal 2-0 al 2-2 allo stadio Olimpico di Roma nella terza giornata di, ma riesce comunque a conservare il primo posto in solitaria del girone A2 con un punto di vantaggio sulla Francia e tre suglidi Domenico Tedesco, rientrati in partita a fine primo tempo con l'espulsione di Pellegrini, dopo che gli azzurri avevano trovato il doppio vantaggio con i gol di Cambiaso e Retegui. La nazionale di Spalletti conferma cosi' solo per 40 minuti gli ottimi segnali mostrati contro Francia e Israele, ma riesce anche a lasciarsi alle spalle il problema dell'approccio alla gara, manifestatosi agli Europei e nello scorso mese. Contro Albania e Francia gli azzurri subirono gol dopo un minuto, ma stavolta sono glidi Spalletti a finire dopo pochi secondi sul tabellino dei marcatori.