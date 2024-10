Napoli, rubata l'auto di Politano a Posillipo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nemmeno il tempo di metabolizzare il tentavivo di furto per la macchina di Juan Jesus, che un altro giocatore del Napoli è stato vittima di rapina.Ieri sera è toccato a Matteo Ilmattino.it - Napoli, rubata l'auto di Politano a Posillipo Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nemmeno il tempo di metabolizzare il tentavivo di furto per la macchina di Juan Jesus, che un altro giocatore delè stato vittima di rapina.Ieri sera è toccato a Matteo

