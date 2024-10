Napoli, la statua delle polemiche, femministe contro il Pulcinella di Pesce: "È patriarcato" (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Tu si na cosa grande», come la celebre canzone di Domenico Modugno. Si chiama così l'opera dedicata alla città di Napoli dallo scultore e designer Gaetano Pesce, scomparso lo scorso 3 aprile a New York, esposta in piazza Municipio, dove sarà visitabile fino al 19 dicembre. Sostituisce la chiacchierata «Venere degli Stracci», scultura di Michelangelo Pistoletto ricostruita dopo essere stata distrutta a causa di un incendio appiccato da un giovane clochard. Se della Venere di Pistoletto si è tanto parlato per un caso di cronaca, l'installazione di Pesce, curata da Silvana Annichiarico, ha attirato l'attenzione per le fattezze stesse della mastodontica opera, posizionata a pochi passi dal Municipio e dal Maschio Angioino, tra i siti più fotografati e 'instagrammatì della città. Si compone di due sculture in dialogo fra loro. Iltempo.it - Napoli, la statua delle polemiche, femministe contro il Pulcinella di Pesce: "È patriarcato" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Tu si na cosa grande», come la celebre canzone di Domenico Modugno. Si chiama così l'opera dedicata alla città didallo scultore e designer Gaetano, scomparso lo scorso 3 aprile a New York, esposta in piazza Municipio, dove sarà visitabile fino al 19 dicembre. Sostituisce la chiacchierata «Venere degli Stracci», scultura di Michelangelo Pistoletto ricostruita dopo essere stata distrutta a causa di un incendio appiccato da un giovane clochard. Se della Venere di Pistoletto si è tanto parlato per un caso di cronaca, l'installazione di, curata da Silvana Annichiarico, ha attirato l'attenzione per le fattezze stesse della mastodontica opera, posizionata a pochi passi dal Municipio e dal Maschio Angioino, tra i siti più fotografati e 'instagrammatì della città. Si compone di due sculture in dialogo fra loro.

Il "fallo gigante" di Pesce? "Quando l'ho visto..." - la frase che condanna il sindaco Pd di Napoli | Video - Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inaugurato mercoledì sera in piazza Municipio l'installazione di Gaetano Pesce 'Tu si' na cosa grande', una rivisitazione stilizzata dell'abito di Pulcinella alta 12 metri che ha scatenato un polverone sui social network, con gli utenti che ne hanno notato la forma fallica ironizzando su di essa. (Liberoquotidiano.it)

In piazza a Napoli l'opera di Gaetano Pesce che rappresenta Pulcinella : polemiche e ironia sul web - . Da oggi e fino al 19 dicembre in piazza Municipio , i napoletani e i turisti si imbatteranno nell’ installazione d’arte pubblica "Tu si 'na cosa grande" , concepita per la città di Napoli dall’artista Gaetano Pesce , scomparso lo scorso 3 aprile, per il programma "Napoli contemporanea" , voluto dal sindaco, Gaetano Manfredi , e curato da Vincenzo Trione , consigliere del sindaco per l’arte. (Gazzettadelsud.it)

Napoli - Manfredi inaugura il Pulcinella di Gaetano Pesce - “È’ un’opera che ha stimolato molte discussioni, ha colpito anche me. L’arte fa discutere ed è importante che si parli di Napoli in un dibattito aperto su quest’opera. . Quando l’ho vista ho pensato ciò che hanno pensato tutti…“, ha detto il primo cittadino. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inaugurato mercoledì sera in piazza Municipio l’installazione di Gaetano Pesce ‘Tu si’ na cosa ... (Lapresse.it)