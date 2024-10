Nadal annuncia ritiro: "È il momento di fermarsi" (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - Con un video di quattro minuti già pronto per essere il cardine su cui ruoterà un docufilm in stile 'Federer, gli ultimi 12 giorni', Rafa Nadal a 38 anni ha dato l'addio al tennis, facendo sgorgare molte lacrime di commozione. Con quel "È il momento giusto" Rafa chiude definitivamente l'epoca della più bella e appassionante rivalità sportiva che ha fatto compagnia a milioni di appassionati e non nell'ultimo ventennio. Roger Federer si era congedato dal circus due anni fa nella sua Laver Cup consegnando ai posteri la foto emblema di quella rivalità: quella dei due che cedono alla commozione tenendosi per mano, come due bambini che si trovano sulla soglia di un futuro incerto e hanno bisogno che al loro fianco ci sia un essere umano capace di trasmettere loro la certezza di non essere soli. In comune, Rafa e Roger, hanno avuto anche la scelta ad effetto del momento dell'addio. Agi.it - Nadal annuncia ritiro: "È il momento di fermarsi" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - Con un video di quattro minuti già pronto per essere il cardine su cui ruoterà un docufilm in stile 'Federer, gli ultimi 12 giorni', Rafaa 38 anni ha dato l'addio al tennis, facendo sgorgare molte lacrime di commozione. Con quel "È ilgiusto" Rafa chiude definitivamente l'epoca della più bella e appassionante rivalità sportiva che ha fatto compagnia a milioni di appassionati e non nell'ultimo ventennio. Roger Federer si era congedato dal circus due anni fa nella sua Laver Cup consegnando ai posteri la foto emblema di quella rivalità: quella dei due che cedono alla commozione tenendosi per mano, come due bambini che si trovano sulla soglia di un futuro incerto e hanno bisogno che al loro fianco ci sia un essere umano capace di trasmettere loro la certezza di non essere soli. In comune, Rafa e Roger, hanno avuto anche la scelta ad effetto deldell'addio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nadal annuncia ritiro : "È il momento di fermarsi" - Ci si sente orfani in una giornata così. "Nadal ha rappresentato l'evoluzione di Borg: la base è quella ma lui ci ha messo tanto. Secondo me lo vedremo poco nel mondo del tennis". Una scelta perfettamente in linea con ciò che Rafa è sempre stato: un campione capace di scatenare entusiasmi come pochi altri, di vincere spesso andando al di là di quelle che si riteneva fossero le possibilità umane, ... (Agi.it)

Nadal annuncia ritiro : "È il momento di fermarsi" - Un momento che prendesse in contropiede tutti quelli che, in modo per la verità un po' scontato, prevedevano che lo svizzero annunciasse l'abbandono dell'agonismo sull'erba di Wimbledon, dove è stato dominatore ben al di la' degli otto titoli che ha conquistato. L'Italia di Sinner e Musetti potrebbe incontrare la Spagna di Nadal e Alcaraz proprio nella sfida finale. (Agi.it)

FOTO – Nadal annuncia il ritiro! L’omaggio dell’Inter : «Grazie per lo spettacolo» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Nadal ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal tennis professionistico all’età di 38 anni, chiudendo così una carriera leggendaria. L’Inter ha ricordato così il campione spagnolo: “Re della terra rossa, grazie per lo spettacolo che ci hai regalato in questi anni”. (Inter-news.it)