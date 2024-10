Nadal annuncia il ritiro dal tennis, la Davis l'ultimo torneo: «Sono fortunato, è il momento del punto finale» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafael Nadal ha annunciato oggi il suo ritiro dal tennis agonistico. Il leggendario campione spagnolo ha deciso quindi di porre fine a una carriera che lo ha visto vincere 22 titoli Ilmessaggero.it - Nadal annuncia il ritiro dal tennis, la Davis l'ultimo torneo: «Sono fortunato, è il momento del punto finale» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafaelhato oggi il suodalagonistico. Il leggendario campione spagnolo ha deciso quindi di porre fine a una carriera che lo ha visto vincere 22 titoli

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rafa Nadal annuncia l’improvviso ritiro dal tennis : “Non riesco più a giocare senza limitazioni” - Rafa Nadal annuncia che dopo la Coppa Davis lascerà la sua carriera. Nadal si ritira dopo una carriera lunga e straordinaria con 22 titoli Slam.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Tennis : Gasquet annuncia ritiro "Giocherò ultimo Roland Garros" - Penso che questo sia il momento migliore per me per farlo". Non si sa mai quando, come, dove. . A 3 . Il giocatore francese, 38 anni, saluterà davanti al pubblico di casa PARIGI (FRANCIA) - "Una fine è sempre complicata, me lo hanno detto spesso tutti gli ex grandi giocatori, non è facile annunciarla. (Ilgiornaleditalia.it)

Tennis : Gasquet annuncia ritiro "Giocherò ultimo Roland Garros" - Non si sa mai quando, come, dove. . . A 3 . Il giocatore francese, 38 anni, saluterà davanti al pubblico di casa PARIGI (FRANCIA) - "Una fine è sempre complicata, me lo hanno detto spesso tutti gli ex grandi giocatori, non è facile annunciarla. Penso che questo sia il momento migliore per me per farlo". (Ilgiornaleditalia.it)