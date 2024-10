Thesocialpost.it - Morta la ragazzina 12enne investita dal treno a Padova: il drammatico annuncio

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un tragico incidente si è verificato oggi 10 ottobre a, dove una bambina di 12 anni è statada unmerci nei pressi di un passaggio a livello in via Friburgo. L’evento è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 14:30. La bambina è stata urtata dalla motrice del convoglio e immediatamente soccorsa dai sanitari del Suem 118, che l’hanno trasportata in codice rosso al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di. Dopo ore di disperati tentativi, i medici si sono purtroppo dovuti arrendere: la bimba è stata dichiarata.Leggi anche:fermo tra Roma e Firenze: tutto bloccato, ancora una volta Il macchinista, sotto shock, ha arrestato ilcon una frenata di emergenza e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia ferroviaria ei vigili del fuoco.