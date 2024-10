Morta la bambina investita dal treno merci (Di giovedì 10 ottobre 2024) PADOVA - Dramma oggi, 10 ottobre, attorno alle 14,30 in via Friburgo a Padova. Secondo le prime informazioni trapelate una bambina di 12 anni sarebbe stata investita sui binari da un treno merci in Ilgazzettino.it - Morta la bambina investita dal treno merci Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) PADOVA - Dramma oggi, 10 ottobre, attorno alle 14,30 in via Friburgo a Padova. Secondo le prime informazioni trapelate unadi 12 anni sarebbe statasui binari da unin

