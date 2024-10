Morata a cuore aperto: “In passato ho sofferto di depressione e attacchi di panico” (Di giovedì 10 ottobre 2024) " Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte. Alla fine per me la cosa migliore era andarmene via dalla Spagna, perché era una situazione che non potevo più sopportare". Ai microfoni della radio spagnola Cope, Feedpress.me - Morata a cuore aperto: “In passato ho sofferto di depressione e attacchi di panico” Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024) " Quando attraversi momenti davvero difficili, come lao glidi, non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte. Alla fine per me la cosa migliore era andarmene via dalla Spagna, perché era una situazione che non potevo più sopportare". Ai microfoni della radio spagnola Cope,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alvaro Morata : «Ho lottato contro depressione e attacchi di panico. L'immagine pubblica non è quella reale. Alice Campello? La amo - ma abbiamo opinioni diverse» - «Non so cosa non andasse in me», ha detto il calciatore all'emittente radiofonica spagnola Cope, «Hai una persona dentro con cui devi lottare ogni giorno e ogni notte». I figli, il capitolo più doloroso. E sull'addio ad Alice Campello: «La gente non capisce che le cose finiscono senza un motivo». (Vanityfair.it)

Morata rivela : “Ho lottato con depressione e attacchi di panico” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . (Adnkronos) – Alvaro Morata ha sofferto di depressione e attacchi di panico. a radio spagnola Copa: "Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale. (Webmagazine24.it)

Morata rivela : “Ho lottato con depressione e attacchi di panico” - (Adnkronos) – Alvaro Morata ha sofferto di depressione e attacchi di panico. A raccontarlo è stato proprio il centravanti del Milan, nel corso di una lunga intervista alla radio spagnola Copa: "Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o in quale situazione ti trovi […]. (Periodicodaily.com)