Europa.today.it - Monasteri di Meteora: gli edifici sospesi patrimonio dell’Unesco

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Isono sempre stati dei luoghi dediti al silenzio e alla meditazione, quelli di, nel nord della Grecia, non fanno eccezione se non fosse per una particolarità davvero unica. I seiarroccati su enormi scogliere vi permettono di vivere un’esperienza mozzafiato.I