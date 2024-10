Minore investito da un'automobile: trasferito al Meyer (Di giovedì 10 ottobre 2024) Incidente stradale nella tarda serata di ieri, 9 ottobre. Alle 19.30 circa, il personale dell'emergenza urgenza è stato attivato inseguito di un incidente che ha coinvolto un'automobile e una bicicletta. Un Minore è stato trasportato al Meyer in codice 2 a bordo dell'elisoccorso Pegaso. Sul posto Arezzonotizie.it - Minore investito da un'automobile: trasferito al Meyer Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Incidente stradale nella tarda serata di ieri, 9 ottobre. Alle 19.30 circa, il personale dell'emergenza urgenza è stato attivato inseguito di un incidente che ha coinvolto un'e una bicicletta. Unè stato trasportato alin codice 2 a bordo dell'elisoccorso Pegaso. Sul posto

