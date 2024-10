Ilgiorno.it - Milano, il declino di via Gluck: “B&B e ricambio di abitanti. Prima conoscevamo tutti”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)– “Oggi viaè una delle vie più brutte d’Italia”. A dirlo, undici anni fa, era quello stesso Adriano Celentano che celebrò la strada della sua infanzia in un famoso brano del 1966, un manifesto contro la cementificazione che travolge la campagna e le relazioni umane. In effetti, viaè una zona quasi dimenticata, a pochi passi da Stazione Centrale. Lunga, stretta e piena di parcheggi, è abbellita da un murales e da qualche residua casa di ringhiera, ed è abitata da molti arabi, cinesi e turisti. “La via era un ’paese’ dove ci- ricorda Giancarlo Torrisi, che ci vive da quarant’anni - Oggi non sai nemmeno chi è l’inquilino di fianco, perché c’è un riciclo continuo di affittuari ed è tutta occupata da B&B, dove c’erano le botteghe del salumiere o dell’ortolano”. C’è però chi ha fatto tanto per riqualificarla.