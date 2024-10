Microsoft indaga su un bug di Outlook: problemi di stabilità e prestazioni per gli utenti (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Attraverso un tweet dal proprio account ufficiale Microsoft 365 Status, Microsoft ha indicato di aver identificato un possibile problema nella gestione della memoria, ritenuto responsabile dell'interruzione e del malfunzionamento dei servizi associati a Outlook. “Stiamo raccogliendo dump di memoria e registri dai dati di telemetria del client Outlook per l'analisi e per determinare L'articolo Microsoft indaga su un bug di Outlook: problemi di stabilità e prestazioni per gli utenti proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Attraverso un tweet dal proprio account ufficiale365 Status,ha indicato di aver identificato un possibile problema nella gestione della memoria, ritenuto responsabile dell'interruzione e del malfunzionamento dei servizi associati a. “Stiamo raccogliendo dump di memoria e registri dai dati di telemetria del clientper l'analisi e per determinare L'articolosu un bug didiper gliproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

