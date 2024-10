Meloni-Zelensky:pace non può esser resa (Di giovedì 10 ottobre 2024) 23.10 "Il popolo ucraino vuole essere libero, l'Italia continuerà a fare tutto il possibile per sostenerlo. La pace non può essere una resa". Così la premier Meloni, dopo l'incontro avuto a Roma con il presidente ucraino Zelensky. A Roma il 10 e 11 luglio 2025 ci sarà la conferenza per la ricostruzione in Ucraina, aggiunge Meloni. Zelensky ha illustrato alla premier il piano ucraino per la vittoria: Mosca, dice, "ignora la diplomazia". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) 23.10 "Il popolo ucraino vuolee libero, l'Italia continuerà a fare tutto il possibile per sostenerlo. Lanon puòe una". Così la premier, dopo l'incontro avuto a Roma con il presidente ucraino. A Roma il 10 e 11 luglio 2025 ci sarà la conferenza per la ricostruzione in Ucraina, aggiungeha illustrato alla premier il piano ucraino per la vittoria: Mosca, dice, "ignora la diplomazia".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zelensky a Roma - bilaterale con Meloni : “Pronti ad aiutarvi fino a quando servirà” (video) - Ad accoglierlo i granatieri di Sardegna e la banda dei carabinieri che hanno suonato gli inni nazionali di Italia e Ucraina. Il nostro sostegno è incrollabile”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a villa Pamphili, a Roma, per l’incontro con il premier Giorgia Meloni, presso il ‘Casino del bel respiro’. (Secoloditalia.it)

Zelensky incontra Meloni a Roma : ecco il "Piano della vittoria" - Bilaterale Italia-Ucraina a Villa Doria Pamphilj in occasione del tour europeo lampo del presidente dello Stato invaso dalla Russia che presenta agli alleati Ue il suo progetto per ribaltare le sorti della guerra. (Ilgiornale.it)

Zelensky vede Meloni a Roma - mini-tour europeo per presentare "piano della vittoria per Kiev" - Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2024 Prima la tappa a Londra, poi quelle a Parigi e Roma in rapida successione. È il mini-tour organizzato in 48 ore in Europa da Volodymyr Zelensky per illustrare ai principali alleati i dettagli del ‘Piano per la vittoria' di Kiev. (Iltempo.it)