Meloni Confermiamo sostegno all’Ucraina fino a quando necessario

ROMA (ITALPRESS) – "Vedersi con Zelensky ormai è una consuetudine, non si tratta di forma ma è per noi una continuità necessaria che non fa che confermare il sostegno all'Ucraina, una nazione che è stata brutalmente, ingiustificatamente aggredita". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "L'Italia è stata al fianco dell'Ucraina fin dal primo momento del conflitto e siamo pronti a continuare a farlo fino a quando sarà necessario. Lo facciamo perchè siamo convinti che questa sia la parte giusta della storia, ma è anche nel nostro interesse difendere le regole della convivenza internazionale che garantiscono a tutti un futuro di pace, se noi derogassimo a queste regole vivremo in un mondo di caos che non è in grado di difendere i più fragili.

