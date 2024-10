Medioriente, Idf: “Due comandanti Hezbollah uccisi in raid nel sud del Libano” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Due comandanti di Hezbollah sono stati uccisi nel sud del Libano da un raid dell’aviazione israeliana. Lo riferisce l’Idf, come riporta il Times of Israel. Secondo l’esercito, uno dei terroristi uccisi era Ahmad Mustaga Alhaj Ali, responsabile del lancio di centinaia di razzi e missili anticarro contro la città di Kiryat Shmona. L’altro era Muhammad Ali Hamdan, comandante del corpo anticarro a Meiss Ej Jabal, oltre il confine con Kiryat Shmona. Anche lui era dietro a molti attacchi alle comunità del nord, secondo l’esercito. Inoltre, l’Idf afferma che ieri e durante la notte ha colpito i depositi di armi nel sud del Libano e a Beirut, aggiungendo che prima degli attacchi a Beirut ha adottato diverse misure per limitare i danni ai civili, tra cui avvertire in anticipo di evacuare. IN AGGIORNAMENTO Lapresse.it - Medioriente, Idf: “Due comandanti Hezbollah uccisi in raid nel sud del Libano” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Duedisono statinel sud delda undell’aviazione israeliana. Lo riferisce l’Idf, come riporta il Times of Israel. Secondo l’esercito, uno dei terroristiera Ahmad Mustaga Alhaj Ali, responsabile del lancio di centinaia di razzi e missili anticarro contro la città di Kiryat Shmona. L’altro era Muhammad Ali Hamdan, comandante del corpo anticarro a Meiss Ej Jabal, oltre il confine con Kiryat Shmona. Anche lui era dietro a molti attacchi alle comunità del nord, secondo l’esercito. Inoltre, l’Idf afferma che ieri e durante la notte ha colpito i depositi di armi nel sud dele a Beirut, aggiungendo che prima degli attacchi a Beirut ha adottato diverse misure per limitare i danni ai civili, tra cui avvertire in anticipo di evacuare. IN AGGIORNAMENTO

"Nasrallah morto" dopo raid Idf in Libano per Israele - Hezbollah : "Non è raggiungibile" - uccisi capo unità missilistica - vice e altri comandanti - VIDEO - Ne sono convinti i funzionari di Israele secondo cui dopo il massiccio attacco di ieri è "difficile pensare possa essere vivo". Secondo i miliziani "non è raggiungibile", mentre una fonte vicina al . "Nasrallah è morto" dopo i raid Idf in Libano. C'è incertezza sulla sorte del numero uno di Hezbollah. (Ilgiornaleditalia.it)

Idf - 'almeno 10 comandanti di Hezbollah uccisi con Aqil' - "Aqil e in comandanti eliminati erano tra gli artefici del piano per l'occupazione della Galilea: Hezbollah prevedeva di razziare il territorio israeliano, occupare gli insediamenti del nord, e assassinare innocenti", ha detto Daniel Hagari. Il portavoce dell'esercito israeliano ha dichiarato in conferenza stampa che almeno 10 comandanti di Hezbollah sono stati uccisi con Ibrahim Aqil oggi a ... (Quotidiano.net)