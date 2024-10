Medioriente: Crosetto, seguiamo vicenda ma non possiamo tranquillizzare nessuno (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (LaPresse) – “Non possiamo tranquillizzare. Non si tranquillizza nessuno in una situazione di questo tipo. La Difesa italiana, l’Italia seguono la vicenda, hanno fatto di tutto per garantire la sicurezza di chiunque lavori per la pace in quell’area. Siamo certi che il segnale mandato oggi abbia avuto la stessa durezza e sia giunto dove doveva giungere. Vedremo quali saranno le spiegazioni nei prossimi giorni”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Lapresse.it - Medioriente: Crosetto, seguiamo vicenda ma non possiamo tranquillizzare nessuno Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (LaPresse) – “Non. Non si tranquillizzain una situazione di questo tipo. La Difesa italiana, l’Italia seguono la, hanno fatto di tutto per garantire la sicurezza di chiunque lavori per la pace in quell’area. Siamo certi che il segnale mandato oggi abbia avuto la stessa durezza e sia giunto dove doveva giungere. Vedremo quali saranno le spiegazioni nei prossimi giorni”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

