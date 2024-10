Lapresse.it - Medioriente: Crosetto, attacco a Unifil non è stato errore né incidente

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (LaPresse) – “Non si tratta di un. E non si tratta di un, e quindi abbiamo bisogno di spiegazioni formali, reali, nei tempi più rapidi possibili”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Abbiamo chiesto spiegazione degli atti avvenuti – ha aggiunto -. Il motivo per cui sono stati sparati questi colpi e abbiamo preteso di saperlo ufficialmente. L’ambasciatore non era in grado di fornire spiegazioni”.