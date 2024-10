Martin Scorsese non ha “alcuna intenzione di ritirarsi” dopo ‘Sinatra’ e ‘The Life of Jesus’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) Martin Scorsese non ha “alcuna intenzione di ritirarsi” dopo ‘Sinatra’ e ‘The Life of Jesus’ A quasi 60 anni dal suo debutto alla regia, Martin Scorsese sente di avere ancora qualche film da realizzare. Il regista premio Oscar ha recentemente messo a tacere le speculazioni secondo cui starebbe pensando di ritirarsi dalla sua storica carriera dietro le quinte, mentre veniva premiato al Museo Nazionale del Cinema di Torino, in Italia. “Non ho alcuna intenzione di ritirarmi”, ha dichiarato Scorsese, secondo quanto riportato da World of Reel. “Il film su Frank Sinatra è solo rimandato, mentre a quello su Gesù sto lavorando. Spero che Dio mi dia la forza e i soldi per finirli”. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)non ha “diofA quasi 60 anni dal suo debutto alla regia,sente di avere ancora qualche film da realizzare. Il regista premio Oscar ha recentemente messo a tacere le speculazioni secondo cui starebbe pensando didalla sua storica carriera dietro le quinte, mentre veniva premiato al Museo Nazionale del Cinema di Torino, in Italia. “Non hodi ritirarmi”, ha dichiarato, secondo quanto riportato da World of Reel. “Il film su Frank Sinatra è solo rimandato, mentre a quello su Gesù sto lavorando. Spero che Dio mi dia la forza e i soldi per finirli”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Martin Scorsese e l’addio al Cinema? “Ho ancora molti film da fare” - “Ho ancora molti film da fare e spero che Dio mi dia la forza di…. Durante un’intervista al Torino Film Festival, il leggendario regista ha dichiarato di non essere affatto pronto a dire addio al cinema. A 81 anni, Martin Scorsese non mostra alcuna intenzione di abbandonare la sua carriera dietro la macchina da presa. (Mistermovie.it)

Un dono del tutto particolare per Martin Scorsese : ecco cosa ha regalato la Regione Piemonte al regista - È questo il regalo che la Regione Piemonte ha voluto fare al regista, ospite alla due giorni torinese organizzata dal Museo Nazionale del Cinema durante la quale è stato assegnato all’artista italo-americano il Premio Stella della Mole. Perché un tartufo. . Un tartufo bianco per Martin Scorsese. (Torinotoday.it)

Cody Rhodes : “Paragono Paul Heyman a Martin Scorsese - Arn Anderson invece spero che torni” - “Lavorare con Heyman penso sia come lavorare con Scorsese” La prima figura di cui Rhodes si è voluto occupare è la personificazione del ruolo in WWE ovvero Paul Heyman: “Penso che in un’altra vita sarei stato un ottimo Paul Heyman guy. È come se ad esempio, ti trovassi sul set e avessi la possibilità di lavorare con Scorsese. (Zonawrestling.net)