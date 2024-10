Repubblica.it - Marta, maestra violentata e stalkerizzata: “Ma il braccialetto elettronico non funziona. Lui è entrato nella mia scuola. Ho paura”

Leggi tutta la notizia su Repubblica.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’odissea di una giovane insegnante di Roma. “Sei mesi per deporre in tribunale perché c’è una sola aula protetta. E poi quel dispositivo inutile che non mi tutela. Noi vittime lasciate sole”