Maria uccisa a Gravina dal marito, la figlia: “Sembrava cambiato, le faceva le coccole ma ci ha ingannato” (Di giovedì 10 ottobre 2024) La straziante testimonianza della figlia di Maria Arcangela Turturo, la 60enne di Gravina in Puglia uccisa domenica mattina in quello che per gli inquirenti e è un femminicidio a opera del marito 65enne Giuseppe Lacarpia, ora arrestato. "faceva cose mai fatte prima come farle carezze ma ci ha ingannato tutti" ha raccontato la donna. Fanpage.it - Maria uccisa a Gravina dal marito, la figlia: “Sembrava cambiato, le faceva le coccole ma ci ha ingannato” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La straziante testimonianza delladiArcangela Turturo, la 60enne diin Pugliadomenica mattina in quello che per gli inquirenti e è un femminicidio a opera del65enne Giuseppe Lacarpia, ora arrestato. "cose mai fatte prima come farle carezze ma ci ha ingannato tutti" ha raccontato la donna.

Maria Turturo uccisa a Gravina - il marito resta in carcere : c’è pericolo di reiterazione di reato - Il gip del tribunale di Bari non ha convalidato il fermo, ma ha confermato la custodia in carcere nei confronti di Giuseppe Lacarpia, il 65enne di Gravina in Puglia accusato di aver provato a dare fuoco e poi ucciso a mani nude la moglie Maria Arcangela Turturo.Continua a leggere . (Fanpage.it)