Maria Rosca morta dopo caduta dalla finestra arriva la svolta | il compagno andrà a processo per omicidio

In un primo momento la morte di Maria Rosca, 46enne di Riva del Garda (provincia di Trento), era sembrata a tutti un tragico incidente. La donna era deceduta in ospedale dopo essere caduta dalla finestra del suo appartamento. Ora però è arrivata una svolta. Grazie a più approfondite indagini, il giudice dell'udienza preliminare ha rinviato a giudizio il compagno della donna per omicidio volontario.

