Mangiare poco aiuta a vivere più a lungo ma dipende dal Dna

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Cheaiuti più alo si dice da tempo, ma solo adesso è arrivata la risposta che permette di capire perché questo è vero: il segreto non sta nella perdita di peso e nei cambiamenti metabolici osservati, come si pensava finora, ma soprattutto nel Dna. Lo ha scoperto uno dei più grandi studi fatti sull’argomento, pubblicato sulla rivista Nature, che ha coinvolto quasi 1.000 topi sottoposti a diete diverse e osservati per tutto l’arco della loro vita. La ricerca, guidata dall’azienda biotech Calico e dal Jackson Laboratory, entrambi americani, dimostra che a giocare il ruolo più importante è il patrimonio genetico di ciascun individuo, che è in grado di rendere l’organismo più o meno resiliente allo stress causato dalla restrizione calorica.