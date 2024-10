Maltempo, allerta rossa in Lombardia. Bomba d’acqua su Milano, esonda il Lambro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Altra giornata di Maltempo al Centro-Nord a causa di una perturbazione atlantica che ha raggiunto l’Italia. La Protezione Civile ha valutato per oggi allerta rossa su alcuni settori della Lombardia e arancione su parte della Lombardia e su tutto il Trentino Alto Adige. allerta gialla invece sull'intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e su bacini di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria (LE PREVISIONI). Tg24.sky.it - Maltempo, allerta rossa in Lombardia. Bomba d’acqua su Milano, esonda il Lambro Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Altra giornata dial Centro-Nord a causa di una perturbazione atlantica che ha raggiunto l’Italia. La Protezione Civile ha valutato per oggisu alcuni settori dellae arancione su parte dellae su tutto il Trentino Alto Adige.gialla invece sull'intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e su bacini di, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria (LE PREVISIONI).

