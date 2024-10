Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 11 ottobre: le regioni a rischio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le allerte meteo diramate dalla Protezione Civile per domani, venerdì 11 ottobre 2024. allerta rossa per rischio idraulico sulle pianure della Lombardia. Fanpage.it - Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 11 ottobre: le regioni a rischio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le allertediramate dalla Protezione Civile per, venerdì 112024.peridraulico sulle pianure della Lombardia.

