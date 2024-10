Malattia mentale, esperti: “Almeno 2 mld di euro e 30% di personale in più” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – I disturbi mentali costano all'europa circa 800 miliardi di euro all'anno. L'Italia, però, destina soltanto circa il 3% del Fondo sanitario nazionale alla salute mentale. Per affrontare adeguatamente le sfide poste da queste patologie, è necessario un incremento di Almeno 1,9 miliardi di euro nei prossimi 3 anni, per raggiungere la percentuale minima L'articolo Malattia mentale, esperti: “Almeno 2 mld di euro e 30% di personale in più” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – I disturbi mentali costano all'pa circa 800 miliardi diall'anno. L'Italia, però, destina soltanto circa il 3% del Fondo sanitario nazionale alla salute. Per affrontare adeguatamente le sfide poste da queste patologie, è necessario un incremento di1,9 miliardi dinei prossimi 3 anni, per raggiungere la percentuale minima L'articolo: “2 mld die 30% diin più” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Malattia mentale - esperti : “Almeno 2 mld di euro e 30% di personale in più” - Per affrontare adeguatamente le sfide poste da queste patologie, è necessario un incremento di almeno 1,9 miliardi di euro […]. Giornata mondiale, con 'Everyone4MentalHealth' i Comuni in campo contro lo stigma I disturbi mentali costano all'Europa circa 800 miliardi di euro all'anno. L'Italia, però, destina soltanto circa il 3% del Fondo sanitario nazionale alla salute mentale. (Sbircialanotizia.it)

Malattia mentale - esperti : “Almeno 2 mld di euro e 30% di personale in più” - (Adnkronos) – I disturbi mentali costano all'Europa circa 800 miliardi di euro all'anno. L'Italia, però, destina soltanto circa il 3% del Fondo sanitario nazionale alla salute mentale. Per affrontare adeguatamente le sfide poste da queste patologie, è necessario un incremento di almeno 1,9 miliardi di euro nei prossimi 3 anni, per raggiungere la percentuale minima […]. (Periodicodaily.com)

Salute mentale in Italia - crisi della Sanità pubblica : servono 2 miliardi di euro - È evidente come oggi si abbia più propensione all’apertura sotto questo aspetto, ma ci si scontra sempre con l’esigenza di affidarsi al privato. Una morsa che stringe pazienti e potenziali tali in una morsa. Centri di salute mentale, manca il personale Mancanza di fondi e di professionisti, il che si traduce in un generale: abbiamo le strutture. (Quifinanza.it)