M5S Patuanelli | Grillo vuole ritorno alle origini? Sbaglia

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Prosegue lo scontro tra il leader del Movimento Cinque Stelle Antonio Conte e il fondatore Beppe, sempre più distanti fra loro. “chiede unper il Movimento 5 Stelle? Noi non abbiamo mai abbandonato il nostro modo di fare politica. Abbiamo fatto tante delle cose che abbiamo promesso in campagna elettorale, a differenza di questo governo. Non tutte perché non abbiamo mai governato da soli e non per abbastanza tempo. Non capisco cosa significhi”, ha detto il senatore grillino Stefanofuori da Palazzo Madama, commentando un post social del 76enne di Genova. “Tornaresignifica stare fuori dal parlamento come era il Movimento all’inizio? Io ci sono dal 2005, se è questo discutiamone. Credo chesbagli a pensare che siamo una forza politica diametralmente opposta a quella che lui ha fondato.