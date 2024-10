Quotidiano.net - L’uragano Milton ‘attacca’ la Florida: la diretta. Vittime, almeno 19 tornadi, case e negozi senza elettricità

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – “La tempesta è arrivata. E' ora che tutti si rintanino”. Con queste parole il governatore dellaRon DeSantis ha commentato l’arrivo del temutissimo uragano, che ha toccato la terra della penisola statunitense verso le 21 della scorsa sera (le 3 di notte in Italia). Ormai è troppo tardi, non c’è più modo di fuggire: il consiglio è quello di rimanere in casa, mettendosi al sicuro. Si contano già i danni:ha causato19e un numero ancora sconosciuto di morti. Lo sceriffo della contea di St. Lucie, una delle più colpite, ha dichiarato che “decine disono state danneggiate” e che sono state avviate le operazioni di soccorso. Due milioni tra abitazioni ein tutto lo Stato.