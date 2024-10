Bolognatoday.it - Locali comprati con le mazzette, estorsioni e auto di lusso: così "lo sceicco" dominava coi soldi della mafia

Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Avevatanti che i ristoratoricittà lo chiamavano "lo". E nonostante la pandemia avesse messo in ginocchio il settore, Omar Mohamed continuava ad aprire nuovie ristoranti tra via degli Orefici e via San