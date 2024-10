Lo spread Btp-Bund chiude in discesa a 1276 punti

Lo spread Btp-Bund chiude in discesa a 127,6 punti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo spread fra Btp e Bund ha chiuso in discesa a 127,6 punti base dai 129,9 punti segnati mercoledì a fine giornata. In calo il rendimento italiano al 3,53% (dal 3,55%), invariato al 2,25% quello del titolo di Stato tedesco. Quotidiano.net - Lo spread Btp-Bund chiude in discesa a 127,6 punti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lofra Btp eha chiuso ina 127,6base dai 129,9segnati mercoledì a fine giornata. In calo il rendimento italiano al 3,53% (dal 3,55%), invariato al 2,25% quello del titolo di Stato tedesco.

