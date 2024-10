Lo chef Antonino Cannavacciuolo contro un locale romagnolo | Mai concesso l’uso di nome e immagine

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa volta la folla non l’ha accolto tra le mura di un suoo durante un evento di un programma televisivo, ma nell’aula di un tribunale. Decine di persone infatti si sono date appuntamento ieri, 9 ottobre, al tribunale di Ravenna per seguire il processo a cui lostellatoera stato chiamato a testimoniare. Come scrive Enea Conti nel suo articolo sul Corriere, il cuoco ha fornito la sua versione sul caso che coinvolge il ristorante Saporetti,un tempo famoso nel Ravennate: nel 2018 un camion vela aveva girato in lungo e in largo con una sua maxi foto come testimonial. Ma tutto sarebbe stato a sua insaputa: «Maidial ristorante Saporetti», ha dichiarato loin aula.