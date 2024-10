LIVE – ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna Eurolega 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida come 2^ giornata dell’di. Trasferta francese per gli uomini di coach Banchi, che nel primo turno sono usciti sconfitti dal testa a testa contro l’Efes. Ora, una sfida molto interessante, visto che la squadra di Lione ha sì perso all’esordio, ma ha ceduto di pochi punti in trasferta contro il Maccabi, dimostrandosi quindi un avversario da non sottovalutare. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di giovedì 10 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’INPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5inSportFace.