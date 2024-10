LIVE – Alcaraz-Machac 1-1, quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Alcaraz-Machac, incontro valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). I due scenderanno in campo già sapendo chi ci sarà ad attendere in semifinale il vincitore di questa sfida. Alcaraz arriva da dodici vittorie consecutive in questo suo post-Us Open di altissimo LIVEllo. Machac prosegue la sua straordinaria crescita in questo 2024 che lo sta portando a un best ranking dopo l’altro grazie ai risultati raggiunti. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo match di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato non prima delle ore 12.30 italiane (le 18.30 locali). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per idideldi(cemento outdoor). I due scenderanno in campo già sapendo chi ci sarà ad attendere in semiil vincitore di questa sfida.arriva da dodici vittorie consecutive in questo suo post-Us Open di altissimollo.prosegue la sua straordinaria crescita in questoche lo sta portando a un best ranking dopo l’altro grazie ai risultati raggiunti. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo match di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato non prima delle ore 12.30 italiane (le 18.30 locali).

LIVE Sinner-Medvedev 6-1 - 6-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il n.1 spazza via il russo e attende Alcaraz - 30-15 Medvedev aspetta l’accelerazione di Sinner, che puntualmente arriva con il rovescio lungolinea. 40-40 Sul nastro il rovescio inside-out del russo. Finalmente l’italiano ha pareggiato il computo dei precedenti con il russo: ora sono 7-7. 0-15 Sinner rimane corto, il russo va a segno di diritto, ma continua a toccarsi la spalla destra. (Oasport.it)

Carlos Alcaraz in fiducia a Shanghai : “Fisicamente mi sento bene - non mi ha sorpreso il livello di Wu” - Così lo spagnolo in conferenza stampa: “Non avevo pressione, è successo che Wu non mi ha fatto giocare così aggressivo come dalle mie abitudini. Lo spagnolo si è dovuto disimpegnare con una certa fatica contro il cinese Yibing Wu, che nonostante il suo numero 560 del mondo va tenuto in considerazione, essendo stato il primo del suo Paese a vincere un torneo ATP nella storia. (Oasport.it)