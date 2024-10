Agrigentonotizie.it - L'incidente: cammina sul ciglio di una strada buia e viene investito da un'auto, trentatreenne ferito portato a Caltanissetta

Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Unè stato, in codice rosso, all'ospedale Sant'Elia didopo che è stato travolto da un'vettura lungo unadi contrada Crocca a Favara. Non è chiaro cosa sia successo. Forse ilaveva avuto un guasto all', forse unle